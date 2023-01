Hotel Urban Bivouac, interview

Dans cette interview, nous avons le plaisir d’accueillir le directeur de l’hôtel Urban Bivouac, situé dans le quartier Tolbiac à Paris. Il nous dévoile sa stratégie marketing et nous explique en détail les avantages du nouveau site Internet, qui a été mis en ligne en décembre 2022. Une interview passionnante et riche en informations, à ne pas manquer !

Pouvez-vous nous en dire plus sur l’hôtel Urban Bivouac ?

L’hôtel Urban Bivouac est un hôtel 3 étoiles situé au 13ème arrondissement de Paris, plus précisément à la rue Sthrau. Il a été ouvert en 2018 et propose 32 chambres design. Notre hôtel est situé dans le quartier Tolbiac, qui offre un cadre calme et authentique, à proximité des commerces et des transports en commun.

Qu’est-ce qui rend votre hôtel unique ?

L’hôtel Urban Bivouac se démarque par sa décoration intérieure, qui est à la fois chic et moderne. Nous avons fait le choix de créer un espace accueillant et cosy, tout en offrant un confort optimal. De plus, notre équipe est à l’écoute et met tout en œuvre pour que chaque séjour soit une véritable expérience. Nous avons à cœur de satisfaire nos clients et de leur offrir le meilleur service.

Pouvez-vous nous en dire plus sur le quartier Tolbiac ?

Le quartier Tolbiac est un quartier calme et central, situé proche de nombreux commerces et des transports en commun. Il se trouve à proximité de nombreux lieux culturels et touristiques, dont le musée de l’Histoire de l’Immigration, le musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme et le Centre Pompidou. C’est donc un quartier très prisé des touristes, qui souhaitent découvrir l’atmosphère unique de Paris.

Comment se présente le nouveau site Internet de l’hôtel Urban Bivouac ?

Notre nouveau site Internet a été mis en ligne en décembre 2022. Nous avons opté pour une version moderne et intuitive, qui permet aux clients de réserver en ligne leur chambre et de profiter d’offres exclusives. Grâce à ce nouveau site, les clients peuvent également découvrir nos services et notre établissement en détail, et obtenir des informations sur le quartier. Notre site est également très pratique pour les réservations de groupes, car il permet de réserver plusieurs chambres à la fois.

Quelle est votre stratégie marketing ?

Notre stratégie marketing est axée sur le digital et le multicanal. Nous sommes présents sur les principales plateformes de réservation en ligne et sur les réseaux sociaux. Nous mettons en place des campagnes de publicité ciblées sur les différents canaux, et nous proposons régulièrement des promotions et des offres exclusives pour fidéliser nos clients. Enfin, pour rester à l’écoute de nos clients, nous mettons en place des sondages et des enquêtes de satisfaction.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités du site Internet ?

Le nouveau site Internet propose de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour faciliter la réservation en ligne dans notre boutique hôtel. Les clients peuvent désormais bénéficier d’un système de paiement sécurisé et rapide, et consulter en temps réel la disponibilité des chambres. Ils peuvent également accéder à des services supplémentaires, tels que la livraison de produits alimentaires et l’accès à des contenus exclusifs. Enfin, nous proposons une assistance en ligne 24h/24 et 7j/7 pour répondre à toutes les questions.

Quels sont les avantages de réserver en ligne ?

Réserver en ligne présente de nombreux avantages, à commencer par la rapidité. En quelques clics seulement, les clients peuvent réserver la chambre qui leur convient et bénéficier des meilleures offres. C’est aussi très pratique pour les réservations de dernière minute, car les clients peuvent connaître en temps réel la disponibilité des chambres. Enfin, la réservation en ligne permet de bénéficier de réductions et de promotions exclusives, ce qui est très avantageux pour les clients.

Est-ce que le site officiel propose les meilleurs tarifs du web ?

Oui, le site officiel de l’hôtel Urban Bivouac propose des tarifs avantageux et des offres exclusives aux clients qui réservent directement sur notre site. Nous mettons à disposition un système de paiement sécurisé et rapide, et nous proposons régulièrement des promotions et des remises pour les réservations en ligne. C’est donc le meilleur moyen pour bénéficier des meilleurs tarifs.