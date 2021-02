Comment calculer un pourcentage ?

La plupart du temps, on vous donnera un pourcentage d’un nombre donné. Par exemple, vous savez peut-être que 38 % de votre salaire sera affecté aux impôts et vous voulez savoir de combien d’argent il s’agit. Pour calculer le pourcentage d’un nombre donné, vous devez d’abord convertir le nombre du pourcentage en une décimale.

Les chiffres que vous allez convertir en pourcentages peuvent vous être donnés dans 2 formats différents, décimal et fractionnaire. Le format décimal est plus facile à calculer en pourcentage. La conversion d’une décimale en pourcentage est aussi simple que sa multiplication par 100. Pour convertir 0,53 en pourcentage, il suffit de multiplier 0,53 par 100.

Le mot pourcentage vient du mot pour cent . Si vous divisez le mot pour cent en ses mots racines, vous voyez « par » et « cent ». Cent est un vieux mot européen d’origine française, latine et italienne qui signifie donc « 100 ». Donc, pour cent est directement traduit par « pour cent ». Si vous avez 83 pour cent, vous avez littéralement 83 pour cent. S’il a neigé 18 fois au cours des 100 derniers jours, il a neigé 18 pour cent (18%) du temps.

